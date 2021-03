Del "quedaos en casa" a "salid, pero al aire libre": los expertos en Salud Pública cambian

Determinadas administraciones, como la de Reino Unido, han adoptado desde la primera ola un mensaje en positivo con respecto a exteriores, no desde la restricción: animando a la población a encontrarse en parques, jardines y demás espacios abiertos, donde el riesgo de contagio por aerosoles es mínimo y donde no hay que consumir –y quitarse la mascarilla– para disfrutar. No solo para preservar la interacción social mínima para no sufrir la soledad, también para evitar la tentación de quedar en domicilios particulares.