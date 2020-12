Que te jodan Cerdopolla

Hola, me llamo Cerdopolla y me gusta chupar pomos. Abandono menéame, esta es mi historia.

Mañana hará 10 años que la administración de menéame me contrató como troll sexual. El entonces chico de la informática Ricardo Galli, al que conozco desde la infancia www.meneame.net/notame/1582513, me avaló y conseguí un contrato con inmunidad para decir chorradas sin recibir strike. Durante todo este tiempo mi función ha consistido en hacer comentarios estúpidos y/o sexuales, enviar noticias relacionadas con el sexo, generar algo de contenido basura propio y darme mucho autobombo. El objetivo de esta estrategia de la que formaba parte era captar usuarios entre adolescentes, pajilleros, cuñaos y gentlemans. Estrategia que ha sido todo un éxito, en especial desde el ascenso de Vox y el desembarco masivo de Cibersmiths, que han sustituido a los tradicionales Ciberpepiños que asolaban la web a mi llegada.

Pero lo de llenar la web de estos perfiles ha tenido un efecto inesperado, la más que evidente pérdida de usuarios al compartir nicho de mercado con forocoches, con el que obviamente menéame NO PUEDE competir.

Por eso, la actual administración ha tomado la decisión de dar un giro radical hacia el feminazismo, con la esperanza de recuperar algo del prestigio y usuarios perdidos. Lo cual, como era de esperar, ha conducido a la no renovación de contrato a un rancio y lascivo perfil como el mío. Los "Melafo" ya no son inclusivos.

Este cambio también ha provocado un interesante choque sociopolítico, convirtiendo este saco en un improvisado campo de batalla entre feminazis e incels, voxeros y podemitas, pollaheridas y planchabragas, chistosillos y sosainas, racistas tradicionales y neoracistas, karmawhores y otros karmawhores... y equidistantes! putos equidistantes!

Conflictos de magnitudes épicas que se combaten fomentando la tolerancia con baneos y strikes, potenciando la libertad de expresión con negativos a puntos de vista diferentes y buscando la sabiduría atacando los sesgos de los demás mientras obvias los propios. Todo un ejemplo de respeto y tolerancia.

Pero volviendo al tema de mi desvinculación de menéame... el becario que lleva toda la administración de la empresa me comentó hace unos días en la pausa obligatoria de la faria y el sol y sombra, que mi caso no es un caso aislado y que puede tener que ver con el tema económico. Cuando Galli se largó en su Auris tuneado de Ferrari, lleno con toda la instalación del cobre que había en la sede, todo parecía ir bien. Al principio ni siquiera su grito de júbilo al salir quemando rueda hizo sospechar a la nueva administración, luego tampoco. Pero parece ser que recientemente alguien ha aprendido a contar y no hay un duro, de ahí los recortes en plantilla y la retirada de los azucarillos gratis de la cafetería, base de mi alimentación.

Los recortes también son la causa de que los admins anden sueltos sin la supervisión de un adultero y que los cambios en la web los esté haciendo Emperador Lametones, el Pomerania de Daniel Seijo, al que han dejado atado al único portátil de la empresa que aún no han vendido. Tan mal está la cosa que han vuelto a llamar a Housers para que les den consejo sobre "cosas" piramidales a cambio de hacerle otro Pregúntame a su fundador.

Es una pena ver que menéame ya no es lo que era. Nunca lo fue, pero ahora menos. Desde el baneo del verdadero Professor todo ha ido cuesta abajo.

A pesar de todo he de reconocer que estos 10 años han sido muy entretenidos, me lo he pasado muy bien con todas las tonterías absurdas, troleos, conspiraciones, mafias etc. en los que he participado. De todos mis clones, el de Cerdopolla ha sido siempre mi papel favorito, por lo simple y absurdo que es, pero la verdad es que cada vez me cuesta más interpretarlo. Me hago viejo y las chorradas ya no me salen tan naturales, así que dejaré morir este personaje para conservar su estupidez inmaculada antes de que empiece a hacer comentarios en serio y dar los buenos días. Y como dice el título, ojalá jodan a Cerdopolla, ha estado 10 años buscándolo.

Quiero agradecer a todos los que se han reído con mis mierdas que tengan tan mal gusto y me hayan hecho casito y quiero pedir perdón a todos los que no les hago ni puta gracia y han tenido que sufrirme. Al aguantarme aquí en menéame habéis hecho un favor a la sociedad evitando que acabase robando para drogarme, o peor aún siendo un influencer.

Me voy, pero no sin antes darme un poco más de autobombo por última vez. Os dejo una lista de varias de mis obras menestras que llegaron a portada:

Y una lista de algunos comentarios chorra:

Pas y hamor para todos.

PD: "Los sucesos y personajes retratados en esta película son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, o con hechos reales es pura coincidencia"

PD 2: Lo de que no voy a volver a usar la cuenta de Cerdopolla si que es verdad. Se quedará sin actividad para siempre a partir del domingo.