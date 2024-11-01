¿Qué hacemos con UTIQ?

Recientemente en un envió tuve una nota critica (y voto negativo, que supongo que será por eso) por que la web que había enlazado tenia aviso de "Cookies" y "UTIQ".

Entiendo que hay gente que no le gusta esta "super cookie" www.meneame.net/story/como-desactivar-utiq-no-entregue-id-tu-linea-mov

Yo he sido muy critico con los envíos de "usa modo lectura" para saltarse la ventana de registro o de pago, por que según el navegador no funciona y al final es premiar a quienes "cierran con pasarela" dandoles visitas, pero ahora, ¿también vamos a filtrar si sale UTIQ?

He buscado y no he encontrado que se hable del tema. ﻿