Reprodución de un artículo de Ghasan Charbel, director del diario internacional en lengua árabe Asharq al Awsat: "Siempre que una explosión sacude una ciudad, se repite la misma escena. La atención se fija en los boletines especiales. Escucho a mis colegas: esperemos que el autor no sea árabe, que no sea musulmán; no necesitamos más…"