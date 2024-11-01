edición general
7 meneos
21 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

La 'Putinización' de la política de exteriores de EEUU ha llegado a Venezuela [ENG]

Casi nadie esperaba que 2026 fuera un año de paz, y apenas habían pasado dos días cuando se confirmaron los peores temores. Los ataques nocturnos en Venezuela, el secuestro de su líder, Nicolás Maduro, y su esposa, y la declaración de Donald Trump de que Estados Unidos "gobernaría" el país y vendería su petróleo, han hecho que otro camión atraviese el derecho internacional y las normas globales. Pero eso ni siquiera es lo más preocupante. Donald Trump ha estado conduciendo convoyes de excavadoras a través de ese edificio cada vez más frágil des

| etiquetas: putinización , política , exteriores , eeuu , venezuela
7 0 8 K 21 actualidad
6 comentarios
7 0 8 K 21 actualidad
#1 PendergastAloysius
Menuda vergüenza de titular. :palm: :palm: :palm:
9 K 96
pingON #2 pingON
#1 un claro ejemplo de mirar el dedo y no la luna
0 K 16
#3 PendergastAloysius
#2 No, un claro ejemplo de propaganda para encefalogramas planos, EEUU lleva mas de un siglo siendo el poli corrupto del mundo, pero parece que hasta que no han aprendido de Putin eran unos angelitos... Vete a insultar la inteligencia de otro, payaso.
6 K 75
Priorat #5 Priorat *
Gran definición. Es exactamente esto. Antes esto USA lo hacía como en Chile, con la CIA.

Ahora lo hace como Putin. A lo bruto. Aunque con bastante más éxito que Putin, todo hay que decirlo. Y también tendremos que ver el día después. Igual el éxito se le atraganta a USA.
0 K 12
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#5 ¿Y lo de Irak fue "a lo suavecito" también?
0 K 15
suppiluliuma #4 suppiluliuma
Resumen de los (futuros) comentarios de este envío: los Zazis de MNM indignadísimos porque alguien pretende equiparar los crímenes de Putin y los de Trump. Para ellos, si Putin lo ordena, no es un crimen.
0 K 10

menéame