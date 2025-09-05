edición general
6 meneos
13 clics
Putin responde a Europa que las tropas extranjeras desplegadas en Ucrania “serán objetivos legítimos”

Putin responde a Europa que las tropas extranjeras desplegadas en Ucrania “serán objetivos legítimos”

El presidente ruso rechaza de forma tajante el despliegue de una misión occidental en Ucrania, tanto en plena guerra como en tiempos de paz. “Si aparecen tropas allí, especialmente ahora, durante la operación militar, partiremos de la base de que serán objetivos legítimos para ser destruidos”, ha advertido el dirigente ruso durante su intervención este viernes en el Foro Económico de Vladivostok....sigue en #2

| etiquetas: putin , europa , tropas extranjeras , ucrania
5 1 0 K 58 actualidad
8 comentarios
5 1 0 K 58 actualidad
cocolisto #2 cocolisto *
"Mientras los lideres europeos sueñan en alto sobre el despliegue de una misión de paz en Ucrania el día después de la guerra, el presidente ruso, Vladímir Putin, recuerda que esta no ha acabado y que nunca aceptará soldados extranjeros en un país que ha invadido para tenerlo bajo control. “Si aparecen tropas allí, especialmente ahora, durante la operación militar, partiremos de la base de que serán objetivos legítimos para ser destruidos”, ha advertido el dirigente ruso durante su…   » ver todo el comentario
2 K 34
Fartón_Valenciano #3 Fartón_Valenciano
Nada de lo que esta haciendo Putin en Ucrania es legitimo, eso si, pedir a un dictador como Kim Jong-un que mande tropas a Ucrania si que lo ve legitimo...
2 K 24
#5 silzul
#3 Partimos de un hecho... Rusia no acepta que Ucrania se independizara de la URSS y no se asociará a Rusia y su órbita. Y ni mucho menos que Ucrania de acercarse a la UE y occidente.

El plan de Rusia era que tanto Bielorrusia como Ucrania se acabarán uniendo de nuevo a Rusia aunque fuera una confederación. Cuando en 2013-14 se le fue el garete su influencia en Ucrania, por las revueltas populares y toda la gasolina de EEUU en el Euromaidan... Solo quedó realizar el plan que está ejecutando.…   » ver todo el comentario
0 K 7
#6 pascuaI
#3 Que se sepa no hay tropas norcoreanas en Ucrania. Están todas en Rusia. Salvo que ahora tú te hayas enterado antes que nadie de lo contrario..................
1 K 18
#7 Dav3n
#6 Aún no sabe que Kursk es Rusia... Este es el nivel.

Pero no es culpa suya sino de los que pagan para hundir a Europa justo cuando el imperio del mal entra en clara decadencia. Causalidades de la vida, claro.
1 K 18
#4 Dav3n *
#_1 pozz Menuda colección de mentiras y falacias, bot anglosionista, tu madre estará orgullosísima, no me cabe duda.

Me saco tropezones de debajo de las uñas que tienen más ética que tú, intoxicador de pacotilla.
1 K 18
#1 pozz
Par los nazis rusos, cualquiera que este en Ucrania e un objetivo legitimo, prueba de ello es el safari que realiza su ejercito contra objetivos civiles en Jerson, a diario, les da igual matar niños, ancianos, bombaros o currantes que reparan un tejado, los muy hijos de puta de los nazis rusos publican con orgullo los videos de esas cacerias de humanos.
Esta guerra se termina bien rapido dandole a Ucrania la capacidad de borrar del mapa el Kremlin.
3 K 7
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1 *
Otra vez el imbécil de Putler no lee
Serían tropas para garantizar el cumplimiento de un acuerdo de paz
Porque de Putin no puede fiarse nadie
0 K 7

menéame