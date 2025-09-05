Putin responde a Europa que las tropas extranjeras desplegadas en Ucrania “serán objetivos legítimos”

El presidente ruso rechaza de forma tajante el despliegue de una misión occidental en Ucrania, tanto en plena guerra como en tiempos de paz. “Si aparecen tropas allí, especialmente ahora, durante la operación militar, partiremos de la base de que serán objetivos legítimos para ser destruidos”, ha advertido el dirigente ruso durante su intervención este viernes en el Foro Económico de Vladivostok....sigue en #2
El plan de Rusia era que tanto Bielorrusia como Ucrania se acabarán uniendo de nuevo a Rusia aunque fuera una confederación. Cuando en 2013-14 se le fue el garete su influencia en Ucrania, por las revueltas populares y toda la gasolina de EEUU en el Euromaidan... Solo quedó realizar el plan que está ejecutando.… » ver todo el comentario
Pero no es culpa suya sino de los que pagan para hundir a Europa justo cuando el imperio del mal entra en clara decadencia. Causalidades de la vida, claro.
Me saco tropezones de debajo de las uñas que tienen más ética que tú, intoxicador de pacotilla.
Esta guerra se termina bien rapido dandole a Ucrania la capacidad de borrar del mapa el Kremlin.
Serían tropas para garantizar el cumplimiento de un acuerdo de paz
Porque de Putin no puede fiarse nadie