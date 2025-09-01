edición general
Putin culpa a Occidente de la invasión de Ucrania y Xi llama a "oponerse a la mentalidad de la Guerra Fría"

Putin culpa a Occidente de la invasión de Ucrania y Xi llama a "oponerse a la mentalidad de la Guerra Fría"

"La crisis en Ucrania no comenzó porque Rusia atacara Ucrania, sino porque hubo un golpe de Estado en Ucrania que fue provocado y financiado por Occidente", asegura el presidente ruso.

jm22381 #2 jm22381
Es la versión geopolítica de la violé porque llevaba minifalda e iba provocando ¬¬
2
Pertinax #1 Pertinax
Cierra el boquino, asesino fachista cabrón. Manipulador de mierda, mantenedor de tetranutras bienpagaos.
4
Pertinax #4 Pertinax
#_3 Hablas como si fuese muy original.  media
1
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
Hubo un golpe de estado para echar al títere corrupto que tenía el fascista y criminal de Putin
Hasta los de su propio partido le repudiaron
Y como era de esperar huyó a Rusia
Después se descubrió el palacete que se había montado a costa de los ciudadanos
Los precedentes de la invasión rusa; operación especial de unos días convertida en cagada especial
3 años y pico de cagada especial
1
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1
#8 Y Putler, al que tanto se adora por aquí, debe ser el salvador de la humanidad

Aliados de Putin: NI UNO RESPETABLE
Todo dictaduras y regímenes totalitarios; Venezuela, Cuba, Bielorrusia, Irán, Corea del Norte...

Lo que tú digas, lumbreras
1
javierchiclana #9 javierchiclana
Sí. Occidente le obligó a que invadiera Ucrania :shit:
1
Atusateelpelo #13 Atusateelpelo
#9 No, no le obligo. Pero tampoco mostro ningun interes en evitar que sucediese.
1
#11 chocoleches
Y donde está la noticia? No lo había dicho antes ya?
0
colipan #3 colipan
La bofetada a occidente con esa foto se ha escuchado hasta en Marte
3
AntiTankie #6 AntiTankie
#3 solo alguien que viva en una cueva no se entera de que china y rusia son amiguitos , lo que algunos no se enteran es que china tiene a rusia por lo huevos y no al reves , si china quiere ,rusia tendria que abandnar ucrania hoy mismo
1
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
#3 ¿Mostrarle al mundo que entre dictadores se entienden es una bofetada?
Al contrario, reafirma que Europa y el mundo libre deben rearmarse contra el fascismo
1
colipan #8 colipan
#7 el fascismo es Europa
0
#12 fremen11
#3 Los BRICS son un puñetazo en la cara para occidente.......
1

