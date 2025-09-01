·
5

14
clics
Putin culpa a Occidente de la invasión de Ucrania y Xi llama a "oponerse a la mentalidad de la Guerra Fría"
"La crisis en Ucrania no comenzó porque Rusia atacara Ucrania, sino porque hubo un golpe de Estado en Ucrania que fue provocado y financiado por Occidente", asegura el presidente ruso.
|
etiquetas
:
putin
,
xi jinping
,
rusia
,
invasión ucrania
4
1
0
K
46
actualidad
13 comentarios
4
1
0
K
46
actualidad
#2
jm22381
Es la versión geopolítica de
la violé porque llevaba minifalda e iba provocando
2
K
41
#1
Pertinax
*
Cierra el boquino, asesino fachista cabrón. Manipulador de mierda, mantenedor de tetranutras bienpagaos.
4
K
35
#4
Pertinax
*
#_3
Hablas como si fuese muy original.
1
K
25
#5
ElenaCoures1
Hubo un golpe de estado para echar al títere corrupto que tenía el fascista y criminal de Putin
Hasta los de su propio partido le repudiaron
Y como era de esperar huyó a Rusia
Después se descubrió el palacete que se había montado a costa de los ciudadanos
Los precedentes de la invasión rusa; operación especial de unos días convertida en cagada especial
3 años y pico de cagada especial
1
K
25
#10
ElenaCoures1
*
#8
Y Putler, al que tanto se adora por aquí, debe ser el salvador de la humanidad
Aliados de Putin: NI UNO RESPETABLE
Todo dictaduras y regímenes totalitarios; Venezuela, Cuba, Bielorrusia, Irán, Corea del Norte...
Lo que tú digas, lumbreras
1
K
25
#9
javierchiclana
*
Sí. Occidente le obligó a que invadiera Ucrania
1
K
24
#13
Atusateelpelo
#9
No, no le obligo. Pero tampoco mostro ningun interes en evitar que sucediese.
1
K
23
#11
chocoleches
Y donde está la noticia? No lo había dicho antes ya?
0
K
12
#3
colipan
La bofetada a occidente con esa foto se ha escuchado hasta en Marte
3
K
9
#6
AntiTankie
#3
solo alguien que viva en una cueva no se entera de que china y rusia son amiguitos , lo que algunos no se enteran es que china tiene a rusia por lo huevos y no al reves , si china quiere ,rusia tendria que abandnar ucrania hoy mismo
1
K
13
#7
ElenaCoures1
#3
¿Mostrarle al mundo que entre dictadores se entienden es una bofetada?
Al contrario, reafirma que Europa y el mundo libre deben rearmarse contra el fascismo
1
K
25
#8
colipan
#7
el fascismo es Europa
0
K
12
#12
fremen11
#3
Los BRICS son un puñetazo en la cara para occidente.......
1
K
21
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
