Putin asegura que sus nuevos misiles hipersónicos convierten en innecesario el uso de armas nucleares

"Y por eso, en general, ahora lo que tenemos que perfeccionar no es la doctrina nuclear, sino los misiles Oréshnik". Por su parte, la organización antinuclear japonesa Nihon Hidankyo alertó este martes al recibir el Nobel de la Paz en Oslo sobre el aumento de la amenaza para acabar con el "tabú nuclear" y señaló, en particular, a Rusia e Israel. "No creo que el presidente Putin entienda realmente lo que suponen las armas nucleares para los seres humanos. Por eso dice esas cosas. Debemos cambiar su forma de pensar y hacerle entender qué son".