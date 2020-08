De una puta y un gitano nació el primer murciano

La identidad murciana no es única. Va de lo concreto a lo general y por muy pequeña que sea la región, tiene un amplio espectro de entramados culturales. La murcianofobia y a la andaluzofobia tiene varias cosas en común sin duda alguna, el acento es un eje central ya que "A la gente no le suele gustar los acentos de los pueblos pobres". Pero yo identifico dos rasgos diferenciadores: el primero es esa idea de «¿para qué vas a Murcia si allí no hay nada?» y últimamente es que «en Murcia solo hay fachas»