Puntualizaciones de un Catedrático de Derecho Constitucional sobre la renovación del CGPJ

La razón por la que el PP se resiste como gato panza arriba a la renovación del CGPJ es que, con el CGPJ renovado, no podría contar con la "comprensión" con que cuenta con el actual CGPJ, que, de momento, ha elevado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo al Magistrado de la AN que votó en contra de que el PP fuera condenado como partido. El comportamiento del PP, y por qué no decirlo, de los actuales miembros del CGPJ al no haber presentado su dimisión, forzando de esta manera la renovación del órgano, se califica por sí misma.