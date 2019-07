Puigdemont, sin escaño, advierte: “Así no nos interesa esta Europa”

Desde la localidad de Kehl (Alemania), en la orilla derecha del Rin, a pocos kilómetros de la capital alsaciana, el expresident envío un breve mensaje de vídeo a los cerca de 10.000 independentistas congregados según la organización delante del Parlamento Europeo. Puigdemont insistió en que la UE necesita “un reforzamiento democrático”. “De esta manera no nos interesa esta Europa –dijo–. Una Europa en la que los buenos, las voces plurales de los ciudadanos, no sólo no sean escuchadas sino que no tengan los derechos garantizados, no es nuestra.