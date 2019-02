Puigdemont replica al Rey y le acusa de confundir "la ley con la democracia"

El Rey ha advertido este miércoles que "no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad. A lo que Puigdemont ha contestado "Franco respetó la ley cuando nombró a Juan Carlos I como sucesor. Por ello su hijo muestra esta obsesión a confundir la ley con la democracia (que por otro lado no es una confusión inocente)"