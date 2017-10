Puigdemont "no se moverá" en el plazo dado por Rajoy

"La rendición no forma parte de nuestro escenario". Con estas palabras el conseller de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, ha anunciado que la Generalitat "no se va a mover" de su posición- ofrecer diálogo sin concretar si declaró o no la indepedencia- de cara al segundo plazo dado por el Gobierno y ha avisado: "a partir del jueves veremos en qué terreno se quiere mover el Gobierno".