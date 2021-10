Puigdemont dice "basta" y exige al Estado "autocrítica" ante los intentos fallidos de extradición

"Diría se son las mismas palabras que dijo el señor Pedro Sánchez, han hecho promesas políticas de que me extraditarán, no sé cómo piensan hacerlo, cumpliendo la ley, porque las dos únicas maneras que tienen de hacerlo son ilegales: la primera sería interviniendo en decisiones que pertenecen al poder judicial. Feo. Ya se que a ellos no les importa confundir roles; y la otra es más peligrosa: ¿me secuestrarán?¿harán como cuando el Estado estuvo involucrado en la guerra sucia de los GAL y desde el Estado se financió la guerra criminal contra ETA?