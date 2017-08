Puigdemont desvela que el Govern tiene más de 6.000 urnas para el referéndum

La Generalitat se había hartado de prometer que el 1 de octubre habría urnas para votar en el referéndum de independencia, pero todavía no había confirmado que estuvieran ya en su posesión. Lo ha hecho este viernes el president del Govern, Carles Puigdemont, que en un reportaje en el Financial Times ha desvelado que cuentan con más de 6.000. "Tenemos más de 6.000 urnas ya. No sé cómo lo va a parar el Estado", ha afirmado en referencia a la votación.