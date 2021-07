Puigdemont desacredita la mesa de diálogo: "un país no se hace en los despachos"

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha desacreditado la mesa de diágolo entre el Gobierno y la Generalitat. En un acto en Perpiñán del denominado Consell per la República, Puigdemont ha recriminado que “los procesos políticos para hacer un país no se pueden decidir en un despacho ni en una mesa de diálogo”, en alusión a la reunión entre gobiernos que se celebrará en otoño. “Un proceso de cambio de un país no se puede hacer en los despachos sin la gente,”.