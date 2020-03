Puigdemont crea su alternativa a la ANC con 113 sedes para llenar el vacío independentista

El Consell per la República no existe, pero para no existir no deja de organizar cosas. En total, ya cuenta con 113 consejos locales desplegados por media Cataluña. Y aspira a tener 700, según fuentes de su entorno en Waterloo. Prácticamente uno en cada pueblo y ciudad catalana. Lo que en medios independentistas se considera una ANC paralela, ya que Carles Puigdemont desconfía de que a medio plazo el ente asambleario le siga siendo fiel. Fuentes soberanistas han confirmado que el famoso “preparémonos”, que lanzó Puigdemont.