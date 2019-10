Puigdemont busca forzar otro 155 con el plan del nuevo referéndum de Quim Torra

El plan de Quim Torra de celebrar un nuevo referéndum en 2020 para decidir sobre la autodeterminación de Cataluña solo es un factor más, y no menor, para sumir a Cataluña en un caos, tanto de orden público como institucional. No se trata tanto de ejecutarla, sino de forzar a Pedro Sánchez a aplicar otra vez un 155 en Cataluña. El objetivo de Waterloo es relanzar un Consell per la República en decadencia y asumir un mayor protagonismo para Carles Puigdemont desde Bélgica gracias a una Generalitat intervenida.