Carles Puigdemont ha advertido este lunes, en una clara alusión a ERC, que si el independentismo "no se reconoce capaz de ir juntos, tendremos que explicar a la gente que no seremos independientes". El 'expresident' de la Generalitat ha pedido "dejar de atacarnos unos a los otros" y atacar "a quien no quiere que sobrevivamos como nación".