Puigdemont afirma ahora que advirtió de que "nadie de la UE reconocería a una Catalunya independiente"

Puigdemont —que ha pasado cuatro meses en Alemania y 12 días detenido, pero ahora ha vuelto a Bélgica— critica que la Unión no declarara de qué lado se pondría en caso de una declaración de independencia. Según sus propias palabras, al ex president lo que más le decepcionó de la UE fue el "silencio" tras la “violencia policial" del 1-O. [...] "Siempre he querido una Catalunya independiente, pero conseguida como resultado de un proceso democrático, no de violencia", afirma.