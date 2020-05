Puig: "La Comunitat no ha suspendido, han cambiado las reglas a mitad partido"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha pedido este domingo que "quede claro" que la Comunitat Valenciana "no ha suspendido ningún examen ni ha hecho nada mal" para que no pase en su conjunto a la fase 1 de la desescalada mañana, sino que se han "cambiado las reglas de juego a mitad partido". Ha señalado en rueda de prensa que la Comunitat cumplía los criterios técnicos exigidos para pasar en su totalidad de fase, entre los que no figuraba, como se pide ahora, hacer test de coronavirus a los casos con síntomas leves.