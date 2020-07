Pugna judicial de las escuelas que segregan por sexo para mantener el concierto [CAT]

Los centros consideran que la justicia les da la razón, pero Educació da por hecho que perderán el concierto dentro de 2 cursos si no se hacen mixtas. Así interpretan la decisión de la justicia de suspender cautelarmente la orden del Departament d'Educació que las obligaba a justificar pedagógicamente la opción de separar niños y niñas en escuelas diferentes. Educació ya ha dicho que no recurrirá la cautelar, al considerar que no afecta al proceso de retirada del concierto, porque ya había dado un año de plazo a los centros.