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¿Puesta de sol? No, Artemis II capta una “puesta de la Tierra” con un raro eclipse

Una fascinante imagen desde el lado oculto de nuestro satélite deja maravillados a los astronautas. "Es difícil de describir", dijo Glover.

| etiquetas: artemis ii , luna , eclipse
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