El puerto de Algeciras, paralizado por la ausencia de estibadores

Según las empresas, los empleados no acudieron porque se les negó un plus durante el estado de alarma. Los trabajadores, sin embargo, alegan que el personal se ha reducido en un 40% y no pueden mantener el ritmo. El puerto de Algeciras (Cádiz), el más importante de España, tuvo que paralizar totalmente su actividad de estiba y desestiba ante la ausencia a sus puestos de la totalidad de su plantilla, según informó el Centro Portuario de Empleo (CPE) Bahía de Algeciras.