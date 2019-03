El semen por sí solo no es peligroso para tu bebé. No hay ningún riesgo si estás en una relación monógama y sabes con certeza que tu pareja no tiene ninguna enfermedad de transmisión sexual (ETS), incluyendo VIH. (Por cierto, es seguro tener relaciones sexuales durante el embarazo, es decir, coito vaginal, si tu doctor o partera lo aprueban).