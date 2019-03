¿Puedo realmente alcanzar la felicidad a través de la dieta?

Quien no haya intentado quitarse una decepción amorosa, laboral o de cualquier otra índole devorando una tarrina de helado de chocolate, que tire la primera piedra. Vivimos en una sociedad que insiste en que ciertos alimentos pueden ayudarnos a lograr la felicidad, o al menos a contrarrestar la tristeza ocasional. Sin duda, el chocolate es el caso más trillado, pero no el único. Por ejemplo, no es raro leer que el plátano puede ser tan efectivo para el tratamiento de la depresión como el prozac o que comer pavo nos ayuda a estar más felices.