"Si pueden ir a un restaurante en Nueva York pueden ir a la oficina": el duro mensaje del jefe del banco Morgan Stanley sobre el trabajo remoto

Durante una conferencia de servicios financieros, Gorman dijo que aún no había comenzado a ordenar el regreso de los empleados a la oficina, pero que creía haber enviado un mensaje "muy fuerte" sobre su deseo de tenerlos de vuelta en sus escritorios. Afirmó que estaría "muy decepcionado" si los trabajadores de ese gigante de las finanzas no vuelven a sus puestos para el Día del Trabajo, que en Estados Unidos se celebra el 6 de septiembre. "Entonces, de no ser así, tendremos un tipo de conversación muy distinta", advirtió.