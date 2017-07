¿Pueden los hombres opinar sobre feminismo?

No sé por qué, pero tengo la impresión de que el tópico “un hombre no puede hablar u opinar sobre feminismo” se extiende cada vez más. Yo mismo, durante una conversación con una amiga, me atreví a sugerir que ciertas feministas fallaban políticamente al seguir unas estrategias y no otras. “No tienes derecho a decirles a las mujeres cómo deben enfocar su lucha”, me respondió, “igual que yo no puedo decirles a los negros cómo tienen que enfocar la suya”. Después de darle muchas vueltas al asunto, creo que mi amiga se equivocaba completamente.