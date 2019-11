Sí que te pueden despedir estando de baja e incluso por estar de baja

En el mundo del trabajo en España hace años que corre una "leyenda urbana" que dice que estando de baja no te pueden despedir. Obviamente es falsa. En primer lugar, no tiene sentido alguno que una afirmación relativa a los derechos de los trabajadores empiece diciendo que "no te pueden", sea lo que sea lo que se suponga que la empresa "no puede" hacer. [...] Es tan sencillo como que el movimiento se demuestra andando. ¿Te han despedido? Pues ya está. Otra cosa es que ese despido podría ser procedente, improcedente o nulo (...)