¿Puede volverse inmune al coronavirus? [ENG]

Hasta ahora, el SARS-CoV-2 no parece estar sufriendo mutaciones extremas, ya que se extiende por todo el mundo. Eso puede ser porque ya ha dado con una estrategia muy exitosa, y todavía no necesita cambiar su táctica. "En este momento, está viendo una población completamente ingenua" que nunca antes ha estado expuesta al virus, dice Graham,experto en epidemiología. El virus "no parece estar respondiendo a ningún tipo de presión", añade.