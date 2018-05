Se puede ser “de izquierdas” y tener dinero

Las personas que nos consideramos “de izquierdas” no queremos la pobreza universal, ni la muerte de los ricos, ni vamos regalando los ahorros y posesiones que podamos tener. Lo que queremos es una sociedad sin grandes desigualdades, no que todos nos igualemos por abajo. Queremos que no haya pobreza, ni miseria, ni gente que no llega a final de mes aún trabajando de sol a sol. Queremos que todo el mundo pueda recibir una buena educación, tener acceso a la sanidad, jubilarse sin pasar penalidades... Nadie "de izquierdas" quiere ganar poco.