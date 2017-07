Adult VR Festa. Un festival que si ya era curioso per se por la materia que trata era además el primer festival de este tipo que se ha hecho. El éxito estaba asegurado, sí, pero no bien calculado. Tanto es así que el aforo del mismo superó expectativas hasta el punto de no sólo no poder entrar en el recinto, sino de colmar la calle y los alrededores. En Journal du Geek muestran algunas imágenes y parece que sea una manifestación más que una cola.