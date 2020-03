¿Se puede juzgar a Juan Carlos I?

Sí, con límites. Gobierno Rajoy reformó Ley Orgánica del PJ para no dejarlo a la intemperie judicial. Incorporó enmienda: reyes eméritos, príncipes y princesas y sus parejas son aforados. Sólo puede juzgarle el Tribunal Supremo. Todos los actos cometidos como jefe de Estado no pueden ser juzgados. Sólo los realizados a partir de su renuncia a la corona. Juristas: Va en función de cómo se interprete la ley; estaría protegido sólo con respecto a su actividad relacionada con cargo institucional, pero no en asuntos vinculados a su vida privada.