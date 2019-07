¿Puede España sufrir un tsunami?

Partiendo del hecho de que España y Portugal se sitúan al borde de una falla continental, entre las placas euroasiática y africana (en concreto, se encuentra situada más o menos en el estrecho de Gibraltar), ello no debería minimizar el riesgo de terremotos y tsunamis debido a los movimientos de subducción de las placas tectónicas. No obstante, la clave no está en la localización geográfica, sino en las características de la falla.