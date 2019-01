El pueblo no es tonto: no tiene quien le explique

La guerra contra Venezuela no es inicialmente militar; es una guerra de tipo económico. Cuando uno abre el diario y ve que en Venezuela hay una inflación del orden de los millones por ciento, esto no es porque a Maduro le guste la hiperinflación. Venezuela está luchando por su soberanía y el pueblo-nación venezolano está pagando un altísimo precio por ese atrevimiento. Las potencias occidentales y sus corporaciones no quieren que ninguno de nosotros sea soberano, independiente y justo; quieren que seamos sumisos a sus intereses.