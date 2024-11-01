Publicada por entregas en Menéame la novela corta "Cada tela teje su araña"

Tal y como prometí en su momento, dejo aquí el ínidice de la publicación:
www.meneame.net/story/cada-tela-teje-arana-i
www.meneame.net/story/cada-tela-teje-arana-ii
www.meneame.net/story/cada-tela-teje-arana-iii
www.meneame.net/story/cada-tela-teje-arana-iv
www.meneame.net/story/cada-tela-teje-arana-v
www.meneame.net/story/cada-tela-teje-arana-vi
www.meneame.net/story/cada-tela-teje-arana-vii
www.meneame.net/story/cada-tela-teje-arana-viii
www.meneame.net/story/cada-tela-teje-arana-ix-final
Desde el viejo C3 de León, aprovechamos para felicitaros también el Año Nuevo.
Feindesland, Ministerio de La Verdad, Psicostasis, Retruécano y dos más que no quieren identificarse.