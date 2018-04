El PSOE retira la moción de censura tras anunciar Ciudadanos que no la apoyaría

Tras la renuncia de la presidenta de la Comunidad, después de que saliera a la luz un vídeo en el que aparecía robando en un hipermercado de Madrid, Albert RIvera ha declarado que ya no había motivos para apoyar la moción de censura. "La moción de censura es en el caso de que la señora Cifuentes no se marche. Si se va y se acaba el caso Cifuentes y hay un presidente limpio, entonces no hay caso", ha señalado, instando al PSOE y a Podemos a intentar derrotar al PP "en las urnas, que es donde se ganan los gobiernos".