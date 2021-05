El PSOE critica la medalla de Madrid a Trapiello pero desconoce "en qué punto" está en desacuerdo con él

Los socialistas votaron a favor de conceder la medalla al escritor Andrés Trapiello aunque han cuestionado que "se pueda premiar el revisionismo de la historia que él representa". En una entrevista Pepu Hernández considera que no ponen en demérito a Trapiello,sino que la intención era simplemente "decir que algunas de sus opiniones no las compartimos".Sin embargo, Hernández ha sido incapaz de detallar en qué cuestiones difiere la posición de su partido de la de Trapiello: "No sé en qué punto podemos estar de acuerdo o no con Trapiello" ha dicho