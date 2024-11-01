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El PSOE critica que el Ayuntamiento "regale" 1,2 millones a empresas privadas de conciertos mientras dedica 450.000 a la Noche Blanca

El PSOE critica que el Ayuntamiento "regale" 1,2 millones a empresas privadas de conciertos mientras dedica 450.000 a la Noche Blanca

Reprocha que los fondos municipales del evento flamenco no lleguen ni al 40% de las subvenciones que el gobierno local aporta a espectáculos privados

| etiquetas: córdoba , pp , psoe , noche , blanca , 1 , 2 millones , privada
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1 comentarios
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josde #1 josde
Mucho dinero, que se podría emplear en otras cosas que hacen mas falta.
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menéame