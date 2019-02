Psicólogos responden a la guía de la APA para el tratamiento de hombres y niños

Trece años después, la Asociación Americana de Psicología (APA) publicó el nuevo borrador de las “Guidelines for Psychological Practice for Boys and Men” (Pautas para el tratamiento psicológico de los niños y los hombres). Respaldadas por 40 años de ciencia, la APA afirma que las pautas declaran de manera audaz que la “masculinidad tradicional” es la causa y la consecuencia de los problemas de salud mental de los hombres.