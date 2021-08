El PSG, descontento con Sergio Ramos: aseguran que ha llegado "crecido"

El entorno del Paris Saint-Germain asegura que Sergio Ramos ha llegado "crecido": con algunos detalles con gente del staff del equipo, que trabaja para los jugadores, que no han gustado, como algunas exigencias. Ramos es una estrella pero hay más estrellas como él por encima y ya no es el capitán. Fuentes del conjunto francés afirman que o se pone las pilas y vuelve al 100% o no va a ser indiscutible para Mauricio Pochettino. Marquinhos y Kimpembe le van a poner las cosas realmente difíciles.