Hay debates que pueden tener sentido. El de la homeopatía no es uno de ellos. No hay ninguna evidencia científica ni lógica alguna detrás de esta pseudoterapia. O dicho de otro modo: nadie ha podido demostrar que cure algo. En cambio, al contrario, puede suponer un peligro al alejar a personas enfermas de medicinas que sí pueden tener eficacia. Y no hay mucho más que hablar.