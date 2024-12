PS5 Pro: ¿Debió de llegar antes al mercado y no ahora? 4 años de una generación que llegó pronto

La generación de PS4 y Xbox One, llegó a su fin en noviembre del 2020, para dar paso a la actual generación. Estaba claro que, tanto PS4 y Xbox One, ya no daban para más. En el caso de la consola de Sony, tanto The Last Of Us: Parte 2, como Ghost Of Tsushima, fueron el techo tecnológico y visual de la consola, con unos despliegues gráficos impresionantes. Estaba claro que, la consola ya ha había sido exprimida al máximo, y ya a había dado todo lo mejor de sí durante 7 años...