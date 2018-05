Proyecto SpaceDrive: Primeros resultados en propulsores EMDrive y Mach-Effect [EN]

El EMDrive utiliza microondas en una cavidad en forma de cono truncado que se dice que produce empuje. Aunque no estaba clara la base teórica, se ha informado de varios ensayos experimentales, cuyos resultados muestran que la interacción magnética de cables o impulsores no suficientemente blindados es un factor importante que debe tenerse en cuenta para las mediciones de empuje μN adecuadas para este tipo de dispositivos. Mientras que Mach-Effect genera fluctuaciones masivas en una pila piezo-cristal que crea impulsos promedios no nulos