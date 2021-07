Las protestas en defensa de los trenes regionales vuelven a las estaciones aragonesas

"Pedimos que vuelvan a poner los trenes de antes de la pandemia, que facilitaban que la gente pudiese ir en la misma mañana a Zaragoza o Calatayud o que no tuviera que perder un día entero", insiste Esther Serrano, alcaldesa de la localidad. "Es algo que usan mucho los estudiantes, por ejemplo, pero también lo necesitamos como alternativa para la gente mayor que no tiene coche o no les coincide el horario de los autobuses o incluso a gente que puede ir a trabajar", reivindica María José Alonso, vecina y concejal de Illueca.