Los promotores tienen un problema y no es el suelo, el coste de la mano de obra se dispara

"El problema no es si va a haber demanda para construir 150.000-200.000 viviendas al año, el problema es si podremos construirlas. No tenemos equipo, ni gente, los profesionales del sector de la construcción más mayores se han jubilado, mientras que los más jóvenes se han reciclado. No hay yeseros, ni albañiles, y las cuadrillas saltan de una promoción a otra donde les pagan más, en muchos casos hasta un 20% más".