La prolongada guerra de Putin contra la ciencia estadounidense

Un artículo del New York Times pone a prueba sus tragaderas: “Putin ha desempeñado un papel primordial en la difusión de información falsa [sobre el coronavirus] como parte de su esfuerzo más amplio por desacreditar a Occidente y destruir a sus enemigos desde dentro”, dice el periódico, prototipo de medio serio y riguroso, tanto que nadie le pregunta por sus fuentes. ¿Cuáles son? “Los analistas”, dice. ¿Quiénes son esos “analistas”? No hay respuesta... Al New York Times nadie le pregunta esas cosas, que resultan insultantes.