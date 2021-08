Prohiben a Sky News Australia de subir nuevo contenido durante 1 semana a Youtube por desinformación sobre el COVID [ENG]

Sucede cuando Australia está cerrada al exterior para evitar que entre la variante delta, y con sólo el 13% de la población vacunada. Youtube no indica los hechos concretos, pero se relaciona con una entrevista en la que se dijo que la variante delta no sería más peligrosa y que las vacunas no serían efectivas con las nuevas variantes. La emisora es propiedad de Rupert Murdoch.