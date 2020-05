Una profesora madrileña desata la ira de las redes sociales por sus declaraciones sobre el coronavirus

Las declaraciones de una profesora de un colegio de Madrid en el programa Todo es mentira durante una de las manifestaciones que se han desencadenado esta semana en el barrio de Salamanca en la capital han desatado la ira de los usuarios de las redes sociales que no dan crédito a sus palabras. "Yo ya subestimo al virus. Es que no me creo nada", comenzaba su intervención la mujer en el espacio dirigido por Risto Mejide. "Como no han dicho la verdad estamos en nuestro derecho de no creernos nada de lo que nos están diciendo".