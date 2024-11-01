La profesora que se ganó US$1 millón por convertir barrios marginales en aulas al aire libre

Una estrecha calle en la exclusiva zona de Colaba, en Bombay, se abre a un terreno lleno de pequeños cubículos de hormigón: rincones que las lavanderas usan para lavar y secar la ropa de la ciudad. Alrededor de la zona se encuentran casas prefabricadas pintadas de brillantes tonos —rojo, azul, verde y amarillo—, apiladas unas sobre otras como piezas de un rompecabezas de Tetris. El asentamiento está habitado principalmente por lavanderas y sus familias, muchas de las cuales viven y trabajan allí.